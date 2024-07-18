Банківські рахунки, квартири, авто преміум-класу: в Україні арештували майно довіреної особи Януковича

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Загальна сума заблокованих активів становить понад 1 млрд грн. Мова йде про банківські рахунки та 4 квартири у Києві, будинок та землю поблизу столиці, а також 7 авто преміум класу, серед яких Maybach.

Фігурант був довіреною особою президента-втікача Віктора Януковича та входив до забороненої Партії регіонів.

За матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни екснардеп виїхав за кордон та організував оптове виробництво медпрепаратів для незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".

Насамперед це знеболювальні засоби для аптечок рашистів та військових шпиталів самопроголошених республік.

Для виробництва медикаментів екснардеп задіяв підконтрольну йому фармкомпанію у тимчасово захопленій Горлівці на Донеччині.

Після відкриття рахунків у «республіканському банку ДНР» підприємство фігуранта щорічно сплачувало до бюджету терористичної організації "ДНР" податки, які згодом йшли на фінансування незаконних збройних формувань.

На підставі зібраних доказів слідчі Національної поліції повідомили фігурантам кримінального провадження про підозру за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму, вчинені організованою групою осіб).

Щодо екснардепа та інших фігурантів триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.