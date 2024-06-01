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Біля Полтави знайшли тіло 12-річної дівчини, яку шукали майже тиждень: поліція затримала підозрюваного

1 червня, 2024 субота
12:40
Кримінал Підозрюваний у вбивстві 12-річної дівчини у Полтаві

У лісосмузі біля Полтави виявили тіло 12-річної Дарії Волошиної, яка зникла майже тиждень тому. Поліція затримала 57-річного чоловіка, якого підозрюють у жорсткому вбивстві дитини

Зміст

Про це повідомляє Національна поліція України.

Повідомлення про зникнення 12-річної дитини надійшло до поліції у ніч з 26 на 27 травня. Пошукова операція тривала понад чотири доби. 

"Словом, поліцейські та громадськість робили максимум можливого, щоб якнайшвидше розшукати зниклу дитину. Однак, на превеликий жаль, результат виявився не таким, як би нам хотілося! Оперативники встановили, що дівчинку жорстоко вбив місцевий чоловік" - йдеться у повідомленні.

У причетності до вчинення вбивства дитини підозрюють 57-річного полтавця з кримінальним минулим. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні дій сексуального характеру та умисному вбивстві малолітньої. Чоловіку може загрожувати довічне позбавлення волі.

"Фігурант намагався знищити сліди цинічного злочину, щоб уникнути відповідальності. Він на власному автомобілі вивіз дитину за межі обласного центру, вбив та приховав тіло у лісосмузі", - заявив начальник Головного управління поліції Полтавської області Євген Рогачов.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Суспільство
Полтава
Полтавщина
поліція
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