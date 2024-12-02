Чекала на захоплення Лимана і працювала на російську розвідку: мешканку Донеччини підозрюють у держзраді

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зловмисницею виявилась 67-річна мешканка Лимана, яка працювала на російську воєнну розвідку і чекала на захоплення міста. За вказівкою окупантів, вона обходила околиці прифронтової громади, де фіксувала локації Сил оборони.

Найбільшу увагу агентка звертала на розташування укріпрайонів та вогневих позицій українських військ, що залучені до бойових дій на Лиманському напрямку. Агентурна інформація потрібна була агресору для планування подальших бойових операцій, спрямованих на просування вглиб території Донеччини та захоплення нових позицій.

Також фігурантка звітувала своєму російському куратору про наслідки ворожих влучань по місту та прилеглих територіях.

Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон із доказами комунікації з російською спецслужбою.

За даними слідства, окупанти дистанційно вийшли на фігурантку через її знайомих в Росії, які підтримують війну проти України та співпрацюють з воєнною розвідкою РФ. Після вербування агентка контактувала з ГРУ через так званого зв’язкового – бойовика окупаційних угруповань РФ, який воює на східному фронті.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.