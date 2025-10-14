Четверо румунських рибалок на катерах порушили державний кордон України
Четверо громадян Румунії на двох катерах незаконно перетнули державний кордон України на річці Дунай. На порушників склали адмінпротоколи
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
За даними прикордонників, обидва човни було затримано з різницею у кілька годин.
З’ясувалося, що румуни вирушили на риболовлю без карт і навігаційних приладів, тому випадково зайшли у внутрішні води України.
На чотирьох громадян Румунії складено адмінпротоколи за незаконний перетин державного кордону.
Порушників передано румунській стороні.
- Будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією наближається до завершення. На початок жовтня металева конструкція дорожнього мосту повністю змонтована, облаштовані зʼїзди з обох боків переходу. Зараз триває монтаж поруччя, тротуарів, підключення зовнішнього освітлення тощо..
