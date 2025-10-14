Четверо румунських рибалок на катерах порушили державний кордон України

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, обидва човни було затримано з різницею у кілька годин.

З’ясувалося, що румуни вирушили на риболовлю без карт і навігаційних приладів, тому випадково зайшли у внутрішні води України.

На чотирьох громадян Румунії складено адмінпротоколи за незаконний перетин державного кордону.

Порушників передано румунській стороні.