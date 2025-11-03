ДБР направило до суду справу нардепа Шевченка за держзраду та привласнення коштів

Про це повідомляє ДБР.

Слідство встановило, що депутат протягом кількох років підтримував контакти з білоруськими чиновниками, бізнесменами та самопроголошеним президентом країни, поширюючи неправдиву інформацію про нібито відсутність загрози з території Білорусі. Він записував програми на власних медіаканалах, давав інтерв’ю проросійським блогерам і експертам, а його матеріали потрапляли на російські пропагандистські ресурси. Навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ чиновник продовжував пропагувати тези про "крах української державності", втрату територій та нібито неспроможність влади досягти миру, закликаючи до переговорів із РФ на будь-яких умовах. За даними РБК-Україна, мова йде про Євгенія Шевченка.

Також слідство зафіксувало, що депутат організував шахрайську оборудку з постачанням мінеральних добрив: українське підприємство сплатило за продукцію, яка затримувалася білоруською стороною, після чого він змусив компанію укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною фірмою на суму 14,5 млн грн. Отримані кошти він витратив на купівлю трьох автомобілів преміумкласу – Porsche, BMW та Mercedes, оформлених на підставних осіб.

Нардеп обвинувачується у державній зраді та шахрайстві, за що передбачене покарання до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою, а процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.