Підозрюваного в держзраді нардепа Шевченка залишили під вартою
У четвер, 14 серпня, Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для народного депутата Євгенія Шевченка
Про це повідомило Суспільне.
Запобіжний захід для Євгенія Шевченка, підозрюваного в державній зраді, продовжили до 9 жовтня. Тож він і надалі перебуватиме в СІЗО без права внесення застави.
8 листопада 2025 року Євгеній Шевченко закликав президента України Володимира Зеленського до прямих перемовин із РФ і висловлював готовність поїхати до Мінська, куди у 2021 році літав на зустріч із білоруським диктатором Олександром Лукашенком.
14 листопада за матеріалами ДБР та СБУ народному депутату Євгенію Шевченку оголосили підозру в державній зраді. За даними слідства, Шевченко у своїх виступах та інтерв’ю систематично публічно поширював російські наративи. Крім того, "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".
Тоді ж прокурори Офісу генпрокурора вручили Шевченку клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
15 листопада в Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід народному депутату Євгенію Шевченку. Його взяли під варту до 11 січня.
У січні, березні, травні та червні цього року запобіжний захід нардепу продовжували. Останній раз – до 14 серпня.
Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
