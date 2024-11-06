Депортував 15 дітей з ТОТ до Анапи: в Україні заочно оголосили підозру командиру бригади армії РФ

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Мова йде про командира відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії Джабраїла Юсупова з позивним "Габріель".

Зазначається, що у липні 2022 року під його командуванням 20 озброєних окупантів увірвалися до приміщення захопленої на той час Новопетрівської спецшколи та викрали 15 вихованців. Дітей разом з директоркою закладу та її чоловіком спочатку транспортували до Криму, а звідти відправили до Анапи, що у Краснодарському краї РФ.

За даними слідства, депортованих утримували майже місяць в одному з місцевих пансіонатів. Зокрема, під час перебування у ньому дітей щоранку змушували співати гімн РФ.

У листопаді 2022 року за допомогою однієї з благодійних організацій депортованих вдалося вивезти з Росії до третіх країн, щоб потім повернути додому.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Юсупову про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати за злочини проти українців.