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CБУ оголосила підозру двом колаборантам, які допомогли депортувати 15 дітей з Миколаївщини до Росії

29 березня, 2024 п'ятниця
21:29
Кримінал депортація дітей

Служба безпеки України повідомила про підозру двом фігурантам, які причетні до депортації 15 українських дітей з Миколаївщини до Росії

Про це повідомляє СБУ.

"Слідчі української спецслужби задокументували насильницьке переміщення по тимчасово окупованій території України та подальшу депортацію до РФ 15 вихованців захопленої на той час (липень 2022 року) Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині", - розповіли в установі.

Серед фігурантів - так званий заступник керівника російського "департаменту молоді та спорту Херсонської області", а також "ректорка" аграрного університету на тимчасово окупованій території регіону, яку на цю посаду призначили загарбники.

Для викрадення дітей з навчального закладу до нього прибули 20 озброєних російських військових. Вони разом з директоркою установи забрали вихованців з школи, а потім примусово вивезли до окупованого на той момент селища на Херсонщині - Степанівки.

Там фігурнати-високопосадовці очікували на дітей. Вони організували їхнє, а також двох дорослих, примусове переміщення до місцевого річкового вокзалу. 

Звідти їх переправили до лівобережжя Херсонщини "під наглядом" РФ, а потім - автобусом до тимчасово окупованого Криму. Після цього викрадених українських дітей депортували поїздом до міста Анапа у Краснодарському краї.

"За даними слідства, під час перебування депортованих дітей у РФ, представники держави-агресора заборонили їм використовувати українську мову та змушували співати гімн Росії",- розповідають у СБУ.

Згодом депортованих дітей вдалося вивезти до третьої країни за підтримки міжнародних волонтерських організацій, щоб потім повернути додому.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам з окупаційних органів Росії про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - інформують у СБУ.

Водночас у повідомленні зазначено, що так як підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території України, зараз тривають комплексні заходи для знаходження та покарання фігурантів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня 2-23 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня 2023 року білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня 2-23 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

Теги:
Україна
Росія
СБУ
російська армія
Миколаївщина
Херсонщина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
колаборанти
воєнні злочини Росії
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