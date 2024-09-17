Директору комунальної служби перевезень КМДА оголосили підозру у вимаганні грошей від перевізників

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

До повноважень цієї комунальної служби належить проведення перевірок перевізників та складання документів про відповідність чи невідповідність транспортних засобів для пасажирських перевезень у Києві.

За даними слідства, фігурант забезпечив безпідставне проведення перевірок одного з перевізників, за результатами яких було складено документи про невідповідність транспортних засобів.

Правоохоронці кажуть, що таким чином посадовці створювали умови для отримання від підприємця неправомірної вигоди. Так, директору Комунальної служби перевезень КМДА оголосили підозру в систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.