Допомагав РФ наводити удари по військових об’єктах у Харкові: СБУ затримала 60-річного підозрюваного

Про це повідомляє СБУ.

Так, підозрюваним виявився 60-річний ексохоронець комерційних об’єктів. Чоловік мав навести вогонь по одному з українських військових об’єктів, що розташований поруч із його будинком. Для цього він зробив декілька фото із вікна власної квартири та месенджером відправив їх своєму російському куратору.

"Наступні фотозвіти з видом на базу ЗСУ інформатор мав зробити вже після ворожого обстрілу: для визначення точки влучання та наслідків можливого "прильоту", - йдеться у дописі.

Правоохоронці встановили, що для повітряного удару рашисти планували використати ракетне озброєння та надважкі керовані авіаційні бомби.

Додатково підозрюваний, як пише СБУ, розвідував ще декілька цілей для ворожих бомбардувань. Для цього він обходив місцевість під виглядом прогулянок та приховано фіксував локації ЗСУ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.