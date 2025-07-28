Допомагав ухилянтам за гроші: у Харкові оголосили підозру підполковнику ДСНС

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Підозрюваний організовував їхнє фіктивне переведення до "потрібного" територіального центру комплектування (ТЦК), з яким мав зв’язки, начебто через зміну місця проживання. Для прикриття використовував посередника, якого затримали ще на початку 2025 року під час передачі грошей.

Після короткої паузи посадовець відновив свою діяльність і за 1,4 тис. доларів обіцяв іншому ухилянту зняти його з розшуку та оформити "переведення". Документи оформлювали без присутності клієнтів. Зрештою його затримали під час передачі грошей, у нього вилучили десятки документів інших військовозобов’язаних.

Підполковнику ДСНС повідомили про підозру в отриманні хабаря, що карається до 10 років тюрми, конфіскацією майна та забороною обіймати посади.

ДБР встановлює інших причетних, зокрема серед працівників ТЦК.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.