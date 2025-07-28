Допомагав ухилянтам за гроші: у Харкові оголосили підозру підполковнику ДСНС
У Харкові співробітники ДБР затримали підполковника служби цивільного захисту, який за грошову винагороду допомагав військовозобов’язаним уникати мобілізації
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Підозрюваний організовував їхнє фіктивне переведення до "потрібного" територіального центру комплектування (ТЦК), з яким мав зв’язки, начебто через зміну місця проживання. Для прикриття використовував посередника, якого затримали ще на початку 2025 року під час передачі грошей.
Після короткої паузи посадовець відновив свою діяльність і за 1,4 тис. доларів обіцяв іншому ухилянту зняти його з розшуку та оформити "переведення". Документи оформлювали без присутності клієнтів. Зрештою його затримали під час передачі грошей, у нього вилучили десятки документів інших військовозобов’язаних.
Підполковнику ДСНС повідомили про підозру в отриманні хабаря, що карається до 10 років тюрми, конфіскацією майна та забороною обіймати посади.
ДБР встановлює інших причетних, зокрема серед працівників ТЦК.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Минулого тижня СБУ повідомляла, що правоохоронці затримали 14 організаторів ухилянтських схем у різних регіонах України.
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