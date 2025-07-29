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"Думав, що співпрацює з СБУ": ФСБ завербувала жителя Кам'янського для замаху на командира "Вовків Да Вінчі" Філімонова

Світлана Кравченко
29 липня, 2025 вiвторок
10:16
Кримінал Сергій Філімонов

Російська ФСБ готувала замовне вбивство командира 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова і під виглядом СБУ завербувала для цього жителя Дніпропетровщини

Зміст

Про це повідомили пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

Зазначається, що для вчинення злочину російська спецслужба завербувала жителя Кам'янського під виглядом роботи на СБУ.

"Агентурні операції "під чужим прапором" – це досить нова тактика для російської спецслужби. Під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки і ставлять завдання агентам нібито в інтересах України", - наголошують у СБУ.

Саме на такий "гачок" потрапив учасник АТО з Кам’янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на Росію, а не українського військового командира.

Як встановило слідство, чоловіку в одній із соцмереж зателефонувала представниця російської спецслужби, яка видала себе за співробітницю СБУ. У процесі розмови вона повідомила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує війська РФ. Цю вигадану інформацію вона використала для звинувачення українця у нібито державній зраді та повідомила про нібито відкриту проти нього кримінальну справу.

Щоб посилити психологічний тиск представники ФСБ надіслали чоловіку підроблену повістку про виклик на допит до СБУ. Після цього йому запропонували начебто співпрацю зі Службою в обмін на закриття кримінальної справи. Для цього фігуранту надіслали анкету про прийом до СБУ і дали вказівку прибути до Києва.

Куратори від ФСБ маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом. У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів – навіть ціною власного життя.

Після прибуття до Києва завербованому наказали орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав український військовий командир, якого планували ліквідувати, і почати стеження за автомобілем Сергія Філімонова.

При цьому співробітник ФСБ представив українського військового як "зрадника", що нібито наводить удари по Києву. Після одного з масованих ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе об’єкт, за яким він стежить.

Завербований регулярно надсилав куратору фотозвіти про візуальне спостереження: фотографії з двору будинку та опис переміщень військового.

Згодом куратор з ФСБ передав фігуранту координати схрону на околиці Києва, де було заховано автоматичну зброю. Після отримання автомата Калашникова чоловік продовжив стеження, а згодом отримав вказівку ліквідувати українського воїна.

Оперативники СБУ затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, з якого фігурант листувався з куратором з ФСБ.

Затриманому повідомили про підозру у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.

У СБУ наголосили, що представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
 

Теги:
Новини
СБУ
військові
ФСБ
Дніпропетровщина
Війна з Росією
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