Ексдиректора держпідприємства Міноборони та бізнесмена викрили на хабарі у $600 тис.: деталі
На хабарі сумою $600 тис. було викрито колишнього директора держпідприємства Міністерства оборони України та бізнесмена
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрито на корупційній схемі директора приватного підприємства та ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони України", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до слідства, керівник приватного підприємства зі своїм спільником вимагали у представника ТОВ кошти за передачу права забудови земельної ділянки Міноборони.
"Вони мали вплинути на директора держпідприємства, у віданні якого перебувають землі оборони, для укладання тристороннього договору будівництва житлового комплексу. Неправомірна вигода становила 600 тис. доларів", - пояснили в Офісі генпрокурора.
Зазначено, що фігурантів затримали під час одержання готівкою $320 тис. та договорів щодо права власності на житлову нерухомість, вартість якої становить $280 тис.
Фото: Офіс генпрокурора"Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - резюмували в повідомленні.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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