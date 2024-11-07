Генералу РФ, за наказом якого ворог вдарив по музею Сковороди на Харківщині, оголосили підозру

Про це повідомила Служба безпеки.

Зазначено, що росіяни для авіаудару підняли в повітря винищувач Су-35: той випустив по музею протикорабельну ракету типу Х-35. Унаслідок ворожої атаки охоронець музею отримав поранення, а будівля була фактично зруйнована.

"Наразі Кульш та його підлеглі продовжують вчиняти воєнні злочини в Україні і регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру Харківщини. Через російські обстріли є численні жертви та поранені мешканці регіону, серед яких і неповнолітні діти", - додають у повідомленні.

Також СБУ нагадує, що в липні 2024 року оголосили підозру підлеглому Кульша - полковнику РФ Івану Панченку, який безпосередньо командував ракетним ударом по музею Сковороди.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кульшу про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у матеріалі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.