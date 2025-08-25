Готувала удари РФ по ТЦК: в Чернігові затримали агентку ФСБ

Про це інформує Служба безпеки України.

Як встановило слідство, 39-річна мешканка Чернігова потрапила в поле зору окупантів через оголошення про "легкі заробітки" в Telegram-каналах.

Після вербування її відправили на Київщину із завданням виявити та передати геолокації аеродромів, де могли базуватися бойові гелікоптери.

Фігурантка отримала від ФСБ "маршрутний лист" з орієнтовними адресами можливого розташування військових об'єктів для проведення дорозвідки. Однак, як виявилося, ці координати не містили актуальної інформації про місця дислокації Сил оборони України.

Після невдалої розвідки на Київщині жінка повернулася до Чернігова, де її завданням стало коригування повітряних атак по місцевих територіальних центрах комплектування.

За інструкцією російської спецслужби вона орендувала квартиру у 9-поверховому будинку біля військкомату. На підвіконні помешкання жінка встановила телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ.

Таким чином, російська спецслужба планувала відстежувати час найбільшого скупчення військовозобов'язаних на об'єкті, щоб завдати ракетного удару.

Співробітники СБУ покроково задокументували злочини агентки та убезпечили локації Сил оборони в зоні її розвідактивності. На фінальному етапі спецоперації фігурантку було затримано в її конспіративній квартирі.

Під час затримання жінка намагалася видалити листування зі своїм куратором та розбити смартфон, щоб позбутися речових доказів.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2. ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.