Із СІЗО випустили священика УПЦ МП Чертиліна, якого судять за п'ятьма статтями Кримінального кодексу

Про це повідомляє "5 канал", військовослужбовець і блогер Андрій Ковальов та адвокат підсудного і теж священик УПЦ МП Микита Чекман.

12 березня 2024 року співробітники Служби безпеки України прозвітували, що затримали групу громадян України, які працювали у інтересах російських окупантів у складі масштабної шпигунської і диверсійної мережі. Серед інших затримали і оголосили підозру координатору цієї мережі ФСБ.

Як стверджує Ковальов, мова саме про Чертиліна.

СБУ підозрює його в одразу п'яти злочинах: державній зраді, колабораціонізмі, створенні злочинної організації, розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдуванні російської агресії.

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"У результаті комплексних заходів СБУ викрила понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них - один з очільників столичного храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби", - розповідалося тоді на сайті СБУ.

За даними правоохоронців, "фігурант особисто інструктував "виконавців" - інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом "політекспертів" і готували провокативні дописи та відеосюжети".

"Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП. Одразу після оприлюднення замовних матеріалів їх миттєво підхоплювали центральні телеканали та інтернет-видання РФ для поширення фейків про Україну", - зазначали в СБУ.

Чертилін та його адвокат Чекман усі ці звинувачення відкидають.

Після свого звільнення, як можна дізнатися з повідомлень на ТГ-каналі адвоката Сергія Чертиліна, той вже навіть відсужив 18 серпня недільну літургію у парафії УПЦ МП в столичному Пирогові.

Що відомо про Сергія Чертиліна

Походить з тимчасово окупованої Нової Каховки (Херсонщина).

Переїхав до Києва.

Співпрацював з нині позафракційним нардепом, захисником церкви Московського патріархату і, одночасно, іподияконом УПЦ МП Артемом Дмитруком (обирався за партійним списком "Слуги Народу") та проросійським "Союзом православних журналістів", звертає увагу рух "Чесно".