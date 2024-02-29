Керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП) оголосили підозру за розпалювання міжрелігійної ворожнечі

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах.

Правоохоронці стверджують, що його дії формували передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі.

Натомість ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти протиправних дій клірика. На підставі отриманих доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.