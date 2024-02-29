Керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП) оголосили підозру за розпалювання міжрелігійної ворожнечі
Служба безпеки повідомила про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП), який ображав релігійні почуття вірян та розпалював міжрелігійну ворожнечу в Україні
Про це пише пресцентр СБУ.
Зазначається, що клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах.
Правоохоронці стверджують, що його дії формували передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі.
Натомість ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти протиправних дій клірика. На підставі отриманих доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Нещодавно Служба безпеки повідомила про четверту підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП), який продовжує розпалювання міжрелігійної ворожнечі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.07 Купівля 38.07Продаж 38.59
- EUR Купівля 41.22Продаж 41.98
- Актуальне
- Важливе