Київські рибоохоронці викрили браконьєра, який наловив риби на майже 1,2 млн грн

Про це інформує Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Зазначається, що рибний мародер з човна за допомогою дев’яти підйомних пасток впіймав 729 карасів сріблястих та коропів.

"На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції. На порушника оформлено адміністративний протокол, готуються також матеріали для відкриття кримінальної справи", - йдеться у повідомленні.

Заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси, які були у снулому вигляді, вилучили працівники поліції як доказову базу до рішення суду.