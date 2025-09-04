Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Київські рибоохоронці викрили браконьєра, який наловив риби на майже 1,2 млн грн

Київські рибоохоронці викрили браконьєра, який наловив риби на майже 1,2 млн грн

Катерина Ганжа
4 вересня, 2025 четвер
06:10
Кримінал риболовля, риба

Представники Київського рибоохоронного патруля викрили зловмисника, який масово виловлював водні біоресурси на річці Гнила Оржиця. Сума завданих збитків від його дій становить майже 1,2 млн грн

Зміст

Про це інформує Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Зазначається, що рибний мародер з човна за допомогою дев’яти підйомних пасток впіймав 729 карасів сріблястих та коропів.

"На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції. На порушника оформлено адміністративний протокол, готуються також матеріали для відкриття кримінальної справи", - йдеться у повідомленні.

Заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси, які були у снулому вигляді, вилучили працівники поліції як доказову базу до рішення суду.

