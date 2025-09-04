Київські рибоохоронці викрили браконьєра, який наловив риби на майже 1,2 млн грн
Представники Київського рибоохоронного патруля викрили зловмисника, який масово виловлював водні біоресурси на річці Гнила Оржиця. Сума завданих збитків від його дій становить майже 1,2 млн грн
Про це інформує Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Зазначається, що рибний мародер з човна за допомогою дев’яти підйомних пасток впіймав 729 карасів сріблястих та коропів.
"На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції. На порушника оформлено адміністративний протокол, готуються також матеріали для відкриття кримінальної справи", - йдеться у повідомленні.
Заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси, які були у снулому вигляді, вилучили працівники поліції як доказову базу до рішення суду.
- На початку березня на Одещині спіймали браконьєра, який наловив риби на майже 8,5 млн грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.88Продаж 48.57
- Актуальне
- Важливе