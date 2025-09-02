Кілеру хтось асистував: військовий експерт Ступак про вбивство Парубія

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак Іван Ступак.

"Наразі будь-які висновки щодо вбивства Андрія Парубія є передчасними, тому що справа не розслідувана, затримана тільки одна людина. Я продовжую суб'єктивно дотримуватися думки, що був хтось, хто асистував вбивці - хай навіть віртуально, хай навіть онлайн, але хтось асистував. І цю людину так само треба знайти, навіть якщо вона перебуває за межами України, що цілком ймовірно", - наголосив Ступак.

За словами військового експерта, наразі потрібно з'ясувати мотиви вбивства Андрія Парубія.

"Потрібно з'ясувати, де кілер придбав зброю, як він до цього прийшов, і думати, як можна цьому запобігти на майбутнє. Тому що цей випадок може бути непоодиноким", - додав Ступак.