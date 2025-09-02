Вбивство Парубія: нардеп Княжицький припустив, хто може стати наступною ціллю РФ

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України Микола Княжицький.

"Путін у Китаї заявив, що він не воює з українцями, а відповідальність несе Україна, бо все почалося з путчу і Майдану. Він учора це сказав - і він же учора випустив Януковича. Для них Андрій Парубій, як символ Майдану, був важливою ціллю. Тому інші люди, які були на Майдані й символізували його, очевидно, повинні перебувати під охороною держави. Ми знаємо цих людей", - зазначив Княжицький.

За словами народного депутата, достатньо згадати, що на Майдані стояли Тягнибок, Яценюк, Кличко, Олександр Турчинов, Сергій Пашинський. Усі ці люди були в різних списках і фігурували в рішеннях про довічне ув'язнення в РФ.

"Але оскільки вони не належать до теперішньої політичної еліти, я думаю, що владі просто байдуже. Деяких із них, навпаки, переслідують. А ці люди зробили Україну незалежною й, даю вам гарантію, вберегли б її далі, якби ми мали нормально об'єднане суспільство", - наголосив Княжицький.