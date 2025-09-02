Вбивство Парубія: нардеп Княжицький припустив, хто може стати наступною ціллю РФ
Ймовірними наступними цілями російських спецслужб можуть стати політики, які символізували Майдан і сприймаються Кремлем як вороги
Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України Микола Княжицький.
"Путін у Китаї заявив, що він не воює з українцями, а відповідальність несе Україна, бо все почалося з путчу і Майдану. Він учора це сказав - і він же учора випустив Януковича. Для них Андрій Парубій, як символ Майдану, був важливою ціллю. Тому інші люди, які були на Майдані й символізували його, очевидно, повинні перебувати під охороною держави. Ми знаємо цих людей", - зазначив Княжицький.
За словами народного депутата, достатньо згадати, що на Майдані стояли Тягнибок, Яценюк, Кличко, Олександр Турчинов, Сергій Пашинський. Усі ці люди були в різних списках і фігурували в рішеннях про довічне ув'язнення в РФ.
"Але оскільки вони не належать до теперішньої політичної еліти, я думаю, що владі просто байдуже. Деяких із них, навпаки, переслідують. А ці люди зробили Україну незалежною й, даю вам гарантію, вберегли б її далі, якби ми мали нормально об'єднане суспільство", - наголосив Княжицький.
- У Львові 30 серпня близько опівдня на вулиці Єфремова вбили громадського й політичного діяча Андрія Парубія. Убивця здійснив у нього близько 8 пострілів з пістолета. За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив і поїхав далі.
- Головний прокурор Львівщини Микола Мерет під час брифінгу повідомив, що слідство вивчає російський слід у вбивстві Парубія й не бачить зв'язку з убивством відомої мовознавиці Ірини Фаріон, що сталося торік у Львові
- Після вбивства Парубія народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв заявив, що Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили. В УДО згодом пояснили, чому так зробили.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.58
- EUR Купівля 48.03Продаж 48.72
- Актуальне
- Важливе