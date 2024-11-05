Коригував удари по Миколаєву й Одесі і планував втекти до Росії: СБУ оголосила підозру військовому пенсіонеру

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, фігурантом виявився військовий пенсіонер з Миколаївщини, який потрапив у поле зору окупантів під час своїх поїздок до РФ ще до повномасштабної війни.

Після початку повномасштабного вторгнення на чоловіка дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував йому співпрацю. В обмін на допомогу рашистам чоловіку пообіцяли "евакуацію" до Росії з подальшим вирішенням його матеріальних питань.

Зазначається, що за вказівкою російського спецслужбіста агент розвідував локації Сил оборони, по яких росіяни планували завдати повітряні удари із використанням "шахедів" та ракет. Також він проводив дорозвідку на місцях влучань, щоб поінформувати ФСБ про наслідки ворожих атак.

Щоб розширити розвідувальні можливості ФСБ і отримувати додаткові розвіддані фігурант підшукував Ф"кандидатів у нові агенти РФ". Для цього він намагався використовувати своїх знайомих – колишніх правоохоронців, у яких під час побутових розмов розпитував про настрої діючих співробітників.

Під час обшуків у фігуранта вилучили сім-карти й два мобільні телефони, один з яких він використовував для конспіративного зв’язку з окупантами. Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.