Пропагандист з РФ, який навів ракету С-300 на Миколаїв, отримав 15 років заочно

Про це повідомляє СБУ.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено зрадника України Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий")", - йдеться в матеріалі.

Зазначено, що фігурант працює на ФСБ як позаштатний "воєнкор" російського інформаційного агентства "РИА Новости". Наразі він переховується від правосуддя в тимчасово окупованому Донецьку.

Відповідно до розслідування, Лебедєв виконував завдання росіян за кількома напрямками. Так, він розвідував інформацію про українські Сили оборони й коригував повітряні атаки ворога на цивільну інфраструктуру.

Для цього фігурант знаходив у своєму Telegram-каналі інформаторів та за наведенням одного з них - скоригував удар ракетами С-300 по багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року.

Водночас "Лохматий" залучив до співпраці мешканця Закарпаття: той інформував "воєнкора" про локації військових українських підрозділів у регіоні.

Також Лебедєв готував замовні сюжети для російських телеканалів, у яких поширював фейки про війну РФ проти України.

"На підставі доказів, які зібрали слідчі Служби безпеки, суд визнав Лебедєва винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання зрадника", - резюмують у СБУ.

Лебедєва заочно засудили на 15 років із конфіскацією майна.