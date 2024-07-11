Пропагандист з РФ, який навів ракету С-300 на Миколаїв, отримав 15 років заочно
Кремлівський "воєнний кореспондент" Сергій Лебедєв за позивним "Лохматий" заочно отримав 15 років позбавлення волі. Восени 2022 року він скоригував удар російської ракети С-300 по багатоповерхівці у Миколаєві
Про це повідомляє СБУ.
"Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено зрадника України Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий")", - йдеться в матеріалі.
Зазначено, що фігурант працює на ФСБ як позаштатний "воєнкор" російського інформаційного агентства "РИА Новости". Наразі він переховується від правосуддя в тимчасово окупованому Донецьку.
Відповідно до розслідування, Лебедєв виконував завдання росіян за кількома напрямками. Так, він розвідував інформацію про українські Сили оборони й коригував повітряні атаки ворога на цивільну інфраструктуру.
Для цього фігурант знаходив у своєму Telegram-каналі інформаторів та за наведенням одного з них - скоригував удар ракетами С-300 по багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року.
Водночас "Лохматий" залучив до співпраці мешканця Закарпаття: той інформував "воєнкора" про локації військових українських підрозділів у регіоні.
Також Лебедєв готував замовні сюжети для російських телеканалів, у яких поширював фейки про війну РФ проти України.
"На підставі доказів, які зібрали слідчі Служби безпеки, суд визнав Лебедєва винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання зрадника", - резюмують у СБУ.
Лебедєва заочно засудили на 15 років із конфіскацією майна.
- 10 липня на Кіровоградщині затримали жінку, яка на замовлення ворога підпалювала автотехніку й будівлі Сил оборони й зокрема - готувала диверсії проти ТЦК.
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