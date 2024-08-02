На Чернігівщині затримали диверсантів, які підпалювали обʼєкти Укрзалізниці
Служба безпеки та Нацполіція нейтралізували на Чернігівщині угруповання, яке підпалювало обʼєкти Укрзалізниці поблизу кордону за завданням російських спецслужб
Про це повідомляє СБУ.
Відомо, що фігурантами є четверо мешканців Одещини та Чернігівщини. Вони у Telegram-каналах шукали легкого заробітку й там їх помітили спецслужби РФ.
"За наявними даними, через підпали релейних шаф та сигнальних установок рашисти сподівалися зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів", - йдеться в матеріалі.
Аби виконати вороже завдання, підозрювані розвідували локації залізничного енергообладнання та фотографували їх для "погодження" цілей з росіянами.
Коли куратор надавав команду - фігуранти підпалювали обʼєкти за допомогою легкозаймистої суміші. Таким чином вони хотіли знищити 4 релейні шафи.
Водночас після загоряння об’єктів підозрювані робили відеозапис з фіксацією дати, часу та місця вчинення диверсій.
Підозрюваних затримали "по гарячих слідах": у них вилучили телефони, які використовувалися і підривній діяльності.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)", - резюмують у СБУ.
Фігурати перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
- 1 серпня стало відомо, що на Одещині Служба безпеки України затримала російського диверсанта, який готував серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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