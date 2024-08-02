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На Чернігівщині затримали диверсантів, які підпалювали обʼєкти Укрзалізниці

Дар'я Куркіна
2 серпня, 2024 п'ятниця
14:43
Кримінал

Служба безпеки та Нацполіція нейтралізували на Чернігівщині угруповання, яке підпалювало обʼєкти Укрзалізниці поблизу кордону за завданням російських спецслужб

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Про це повідомляє СБУ.

Відомо, що фігурантами є четверо мешканців Одещини та Чернігівщини. Вони у Telegram-каналах шукали легкого заробітку й там їх помітили спецслужби РФ.

"За наявними даними, через підпали релейних шаф та сигнальних установок рашисти сподівалися зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів", - йдеться в матеріалі.

Аби виконати вороже завдання, підозрювані розвідували локації залізничного енергообладнання та фотографували їх для "погодження" цілей з росіянами.

Коли куратор надавав команду - фігуранти підпалювали обʼєкти за допомогою легкозаймистої суміші. Таким чином вони хотіли знищити 4 релейні шафи.

Водночас після загоряння об’єктів підозрювані робили відеозапис з фіксацією дати, часу та місця вчинення диверсій.

Підозрюваних затримали "по гарячих слідах": у них вилучили телефони, які використовувалися і підривній діяльності.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)", - резюмують у СБУ.

Фігурати перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ


Фото: СБУ

  • 1 серпня стало відомо, що на Одещині Служба безпеки України затримала російського диверсанта, який готував серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Теги:
Україна
Укрзалізниця
СБУ
Одещина
поліція
Чернігівщина
Війна з Росією
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