Намагався спалити трансформатори Укрзалізниці: на Одещині СБУ затримала диверсанта
На Одещині Служба безпеки України затримала російського диверсанта, який готував серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці. Йому загрожує довічне ув’язнення
Про це повідомила СБУ.
За даними слідства, серед основних цілей ворога були трансформаторні підстанції та релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення Одещини.
Окупанти, у разі знищення енергообладнання, сподівалися заблокувати переміщення рухомих складів ЗСУ у напрямку передової.
Для цього російська спецслужба залучила місцевого будівельника, який погодився на підпали критичної інфраструктури в обмін на гроші. Для цього він розвідав локацію трансформатора біля залізничної колії, а потім підготував поблизу нього схрон з трьома "коктейлями Молотова".
Зазначають, що фігурант залучив свого знайомого, який за отриманими координатами мав вилучити зі сховку запалювальну суміш та підпалити електропідстанцію. Втім, Служба безпеки запобігла подальшим підпалам і затримала диверсанта на початковому етапі його підривної діяльності.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (готування до диверсії, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічний термін ув’язнення із конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У понеділок, 22 липня, Служба безпеки України й Нацполіція затримали російського диверсанта, який готував серію підпалів на стратегічних обʼєктах Укрзалізниці в Києві: він підпалив релейну шафу.
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