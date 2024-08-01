Намагався спалити трансформатори Укрзалізниці: на Одещині СБУ затримала диверсанта

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, серед основних цілей ворога були трансформаторні підстанції та релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення Одещини.

Окупанти, у разі знищення енергообладнання, сподівалися заблокувати переміщення рухомих складів ЗСУ у напрямку передової.

Для цього російська спецслужба залучила місцевого будівельника, який погодився на підпали критичної інфраструктури в обмін на гроші. Для цього він розвідав локацію трансформатора біля залізничної колії, а потім підготував поблизу нього схрон з трьома "коктейлями Молотова".

Зазначають, що фігурант залучив свого знайомого, який за отриманими координатами мав вилучити зі сховку запалювальну суміш та підпалити електропідстанцію. Втім, Служба безпеки запобігла подальшим підпалам і затримала диверсанта на початковому етапі його підривної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (готування до диверсії, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічний термін ув’язнення із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.