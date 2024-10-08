На Дніпропетровщині знайшли мертвим колишнього кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика

Спершу про це повідомили місцеве видання "Свої", "Суспільне", РБК-Україна та LIGA.net із посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, чоловік міг вкоротити собі віку з мисливського карабіна "Сайга". Зазначається, що тіло Шевчика знайшли на одній із баз відпочинку в Криворізькому районі.

Пізніше поліція Дніпропетровської області повідомила, що для встановлення всіх обставин події на місці працюють правоохоронці Криворізького районного управління поліції, криміналістична лабораторія, пересувна криміналістична лабораторія НДЕКЦ МВС та судово-медичний експерт.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 ККУ з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство".

Що відомо про Дмитра Шевчика

У 2015 році Дмитра Шевчика обрали депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії "Опозиційний блок". Він був членом постійної комісії облради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування.

Також чоловік працював на посаді генерального директора Центрального гірничо-збагачувального комбінату.

На місцевих виборах 2020 року Дмитро балотувався на посаду міського голови Кривого Рогу від партії "Слуга Народу". За результатами голосування в першому турі посів друге місце та набрав 25,94% голосів. Його конкурентом був чинний міський голова Юрій Вілкул, який набрав 44,96% голосів.