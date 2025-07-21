На Харківщині молодик увірвався до приміщення ТЦК і вдарив правоохоронця: зловмисника затримали

Про це інформує Поліція Харківської області.

Інцидент стався 20 липня о 01:45 у с. Кегичівка Берестинського району.

"Під час несення служби співробітники поліції перевіряли документи місцевого жителя, який згідно з базою даних, перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації. Чоловіка було передано до Берестинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого оформлення відповідних матеріалів", - розповіли в поліції.

У цей час, за інформацією поліції, до приміщення РТЦК та СП увірвався 20-річний місцевий мешканець.

"Молодик поводився агресивно та чинив опір поліцейським – вдарив одного з правоохоронців. У результаті поліцейський отримав тілесні ушкодження", - додали правоохоронці.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років", - відмітили в поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.