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На Харківщині молодик увірвався до приміщення ТЦК і вдарив правоохоронця: зловмисника затримали

Катерина Ганжа
21 липня, 2025 понедiлок
00:41
Кримінал

На Харківщині затримали 20-річного чоловіка, який увірвався до приміщення РТЦК та СП й наніс тілесні ушкодження одному з правоохоронців

Зміст

Про це інформує Поліція Харківської області. 

Інцидент стався 20 липня о 01:45 у с. Кегичівка Берестинського району.

"Під час несення служби співробітники поліції перевіряли документи місцевого жителя, який згідно з базою даних, перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації. Чоловіка було передано до Берестинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого оформлення відповідних матеріалів", - розповіли в поліції.

У цей час, за інформацією поліції, до приміщення РТЦК та СП увірвався 20-річний місцевий мешканець.

"Молодик поводився агресивно та чинив опір поліцейським – вдарив одного з правоохоронців. У результаті поліцейський отримав тілесні ушкодження", - додали правоохоронці.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років", - відмітили в поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • На Волині чоловік вдарив військовослужбовця ТЦК лопатою в обличчя і втік. Нападнику оголосили підозру. 
Теги:
Новини
Суспільство
поліція
Харківщина
ТЦК
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