На Київщині затримали агента ФСБ, який наводив російські ракети на об'єкти Сил оборони у 5 областях України

Катерина Ганжа
27 серпня, 2025 середа
10:18
Кримінал

На Київщині співробітники СБУ затримали 40-річного працівника місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки російський окупантів по Україні

Зміст

Про це інформує Служба безпеки України. 

Зазначається, що основним завданням, яке виконував фігурант, був пошук і передача координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем Сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях.

"Щоб навести ворожі удари, зловмисник під чітким керівництвом ФСБ здійснював розвідку в цих регіонах і мав позначати на гугл-картах координати військових об’єктів та місця виробництва українських БПЛА. Одночасно з цим агент збирав розвіддані через знайомих: у них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов на відсторонені теми", - розповіли в Службі безпеки.

Співробітники СБУ викрили фігуранта, коли він вирушив виконувати нове завдання від куратора – зафіксувати наслідки нещодавнього ворожого "прильоту" на Київщині. Також Служба безпеки вжила заходи із убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із геолокаціями, фотографіями та іншими "звітними" матеріалами, які зловмисник підготував для окупантів.

"Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше СБУ викрила ще одну російську агентку в Києві, яка збирала інформацію про систему захисту адмінбудівель Сил оборони у столиці та планувала теракти. 
Теги:
Новини
Суспільство
СБУ
Київщина
ФСБ
Війна з Росією
державна зрада
