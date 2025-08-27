На Київщині затримали агента ФСБ, який наводив російські ракети на об’єкти Сил оборони у 5 областях України
На Київщині співробітники СБУ затримали 40-річного працівника місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки російський окупантів по Україні
Про це інформує Служба безпеки України.
Зазначається, що основним завданням, яке виконував фігурант, був пошук і передача координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем Сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях.
"Щоб навести ворожі удари, зловмисник під чітким керівництвом ФСБ здійснював розвідку в цих регіонах і мав позначати на гугл-картах координати військових об’єктів та місця виробництва українських БПЛА. Одночасно з цим агент збирав розвіддані через знайомих: у них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов на відсторонені теми", - розповіли в Службі безпеки.
Співробітники СБУ викрили фігуранта, коли він вирушив виконувати нове завдання від куратора – зафіксувати наслідки нещодавнього ворожого "прильоту" на Київщині. Також Служба безпеки вжила заходи із убезпечення локацій Сил оборони.
Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із геолокаціями, фотографіями та іншими "звітними" матеріалами, які зловмисник підготував для окупантів.
"Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.
Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше СБУ викрила ще одну російську агентку в Києві, яка збирала інформацію про систему захисту адмінбудівель Сил оборони у столиці та планувала теракти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.56
- Актуальне
- Важливе