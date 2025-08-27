На Київщині затримали агента ФСБ, який наводив російські ракети на об’єкти Сил оборони у 5 областях України

Про це інформує Служба безпеки України.

Зазначається, що основним завданням, яке виконував фігурант, був пошук і передача координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем Сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях.

"Щоб навести ворожі удари, зловмисник під чітким керівництвом ФСБ здійснював розвідку в цих регіонах і мав позначати на гугл-картах координати військових об’єктів та місця виробництва українських БПЛА. Одночасно з цим агент збирав розвіддані через знайомих: у них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов на відсторонені теми", - розповіли в Службі безпеки.

Співробітники СБУ викрили фігуранта, коли він вирушив виконувати нове завдання від куратора – зафіксувати наслідки нещодавнього ворожого "прильоту" на Київщині. Також Служба безпеки вжила заходи із убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із геолокаціями, фотографіями та іншими "звітними" матеріалами, які зловмисник підготував для окупантів.

"Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.