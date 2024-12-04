На Миколаївщині затримали чотирьох підлітків, які підпалили електропідстанцію на замовлення РФ

Про це інформує СБУ.

Фігуранти за вказівкою росіян намагалися знищити підстанції та енергообʼєкти Укрзалізниці - їх дистанційно завербували через спеціально створені telegram-канали, де окупанти пропонують гроші за співпрацю з ними.

У Миколаївській області викрили чотирьох підлітків віком 14 і 15 років: вони підпалили електропідстанцію, яка забезпечує світлом більшу частину мешканців Первомайського району.

У неповнолітніх під час обшуків вилучили одяг, легкозаймисті суміші й мобільні телефони з доказами злочинів.

Водночас на Київщині затримали 33-річного чоловіка, який просидів 10 років у вʼязниці за крадіжки: він також співпрацював з РФ. Підозрюваний за завданням ворога підпалив релейну шафу Укрзалізниці, що забезпечує безперебійний рух потягів на одній із ділянок у столиці.

Також затримали 29-річного мешканця Борисполя - ігромана, який за гроші від ворога хотів "перекрити" свої програші на тоталізаторах. Фігурант підпалив релейну шафу Укрзалізниці.

"Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у СБУ.

Зазначено, що усім фігурантам, зокрема неповнолітнім, загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ