На Оболоні у Києві група молодиків не дає спокою відвідувачам синагоги й одного з них "залила" газом: поліція встановлює обставини

Про це інформує Київська єврейська громада на Оболоні.

Згідно з повідомленням, близько 15:00 група молодиків підійшла до Оболонської синагоги. Чоловіки демонстративно шуміли та вигукували антисемітські гасла.

Коли один із членів громади вийшов до них, нападники застосували сльозогінний газ із двох балончиків, після чого зникли з місця події. Чоловік отримав опіки очей та шкіри.

"Це був спрямований, жорстокий та підготовлений антисемітський акт! Адже ще вчора ввечері (10 жовтня - ред.) група молодиків біля нашої синагоги зігувала та викрикувала антисемітські лозунги, побачивши рабина. Сталося те, чого не має бути в цивілізованому світі", - наголосили в єврейській громаді.

Реакція поліції

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, правоохоронці наразі встановлюють обставини нападу на членів релігійної громади.

Про подію поліції стало відомо із соціальних мереж.

"Наразі за вказаним фактом триває перевірка, поліцейські встановлюють всі обставини події, а також її учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", - йдеться у повідомленні.