На Одещині громадянин Китаю намагався підкупити прикордонника, щоб потрапити в Україну

Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

Зазначається, що під час прикордонного контролю іноземець не зміг підтвердити мету перебування на території України та не орієнтувався, куди саме прямує.

Чоловік нібито спробував "вирішити питання" щодо пропуску через кордон, запропонувавши інспектору 200 доларів.

Як повідомляють у ДПСУ, військовослужбовець від пропозиції відмовився.



Прикордонники скерували повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.