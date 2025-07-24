На Одещині оголосили підозру восьми посадовцям, які завдали місцевим бюджетам збитків на 200 млн грн
У четвер, 24 липня, Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру восьми посадовцям, чиї дії спричинили понад 200 мільйонів гривень збитків місцевим бюджетам
Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко у telegram-каналі.
Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру 8 посадовцям та ще 2 особам, чиї дії призвели до збитків у розмірі 200,63 млн грн. Серед підозрюваних:
- Вилківський міський голова: пособництво у незаконному видобутку майже 8 тисяч кубометрів піску.
- Директор КП "Комунальник": порушення екологічного законодавства.
- Колишній директор ДП "ДГ ім. Кутузова" ОДСДС НААН: розтрата держпродукції через продаж за заниженими цінами.
- Колишній начальник управління освіти Доброславської селищної ради: зловживання під час ремонту шкільної покрівлі.
- Колишній начальник частини забезпечення ДСНС в Одеській області: неналежне зберігання матеріальних цінностей.
- Голова Доброславської селищної ради: службова недбалість під час санації.
- Голова Старокозацької сільради: службова недбалість при реалізації проєкту.
- Депутат Фонтанської сільської ради: розтрата під час будівельних робіт.
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Крім того, підозри отримали: керівник будівельної компанії за привласнення коштів під час будівництва амбулаторії сімейної медицини, керівник юридичної особи приватного права та інженер технагляду за привласнення коштів.
"З кожною справою ми бачимо одне і те саме - ті, хто мав служити громадам, системно наживалися на них. Повторюю: не має значення Київ, чи маленьке село на півдні - закон один для всіх. Обласні прокуратури продовжують роботу. І вона буде лише посилюватися", - наголосив генпрокурор.
- 23 липня СБУ затримала ексдиректора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА за підозрою у привласненні майже 75 млн гривень, виділених на паліативну допомогу тяжкохворим.
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