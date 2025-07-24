На Одещині оголосили підозру восьми посадовцям, які завдали місцевим бюджетам збитків на 200 млн грн

Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко у telegram-каналі.

Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру 8 посадовцям та ще 2 особам, чиї дії призвели до збитків у розмірі 200,63 млн грн. Серед підозрюваних:

Вилківський міський голова: пособництво у незаконному видобутку майже 8 тисяч кубометрів піску.

Директор КП "Комунальник": порушення екологічного законодавства.

Колишній директор ДП "ДГ ім. Кутузова" ОДСДС НААН: розтрата держпродукції через продаж за заниженими цінами.

Колишній начальник управління освіти Доброславської селищної ради: зловживання під час ремонту шкільної покрівлі.

Колишній начальник частини забезпечення ДСНС в Одеській області: неналежне зберігання матеріальних цінностей.

Голова Доброславської селищної ради: службова недбалість під час санації.

Голова Старокозацької сільради: службова недбалість при реалізації проєкту.

Депутат Фонтанської сільської ради: розтрата під час будівельних робіт.

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Крім того, підозри отримали: керівник будівельної компанії за привласнення коштів під час будівництва амбулаторії сімейної медицини, керівник юридичної особи приватного права та інженер технагляду за привласнення коштів.

"З кожною справою ми бачимо одне і те саме - ті, хто мав служити громадам, системно наживалися на них. Повторюю: не має значення Київ, чи маленьке село на півдні - закон один для всіх. Обласні прокуратури продовжують роботу. І вона буде лише посилюватися", - наголосив генпрокурор.