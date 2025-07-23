СБУ затримала ексочільника департаменту КМДА за підозрою в розкраданні 75 млн грн для паліативної допомоги тяжкохворим
Служба безпеки України затримала ексдиректора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, якого підозрюють у привласненні майже 75 млн гривень, призначених для паліативної допомоги тяжкохворим
Про це повідомляє СБУ в telegram-каналі.
Служба безпеки затримала ексдиректора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА за підозрою в розкраданні майже 75 млн гривень бюджетних коштів. Зазначається, що навесні цього року СБУ вже викрила перших причетних, а саме двох заступників керівника департаменту, керівника столичної психіатричної лікарні та їхнього спільника.
Слідство встановило, що зловмисники розкрадали кошти, призначені для допомоги тяжкохворим киянам. Наразі зібрано докази проти колишнього очільника профільного департаменту КМДА, який обіймав посаду у 2022-2025 роках і брав участь в організації схеми.
"Під його керівництвом чиновники Київської міської держадміністрації уклали договір із підконтрольними компаніями, які мали безкоштовно постачати ліки, продукти харчування та послуги для тяжкохворих громадян. Замість цього, за матеріалами справи, половину бюджетних коштів фігуранти витратили на оренду і придбання автомобілів преміумкласу та елітної нерухомості", - йдеться у повідомленні.
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Повідомляється, що, аби приховати шахрайство, організатори оформлювали майно нібито для потреб пацієнтів, вносячи фейкові записи у звітну документацію. Крім того, СБУ затримала трьох представників київських фірм, які відмивали викрадені гроші. Вони робили це під виглядом безплатних послуг для тяжкохворих, а готівку передавали організаторам схеми.
Наразі ексдиректору департаменту КМДА та трьом підконтрольним йому підприємцям оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану).
Розглядається питання про обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Аналогічні звинувачення висунуто й "тіньовому" куратору Департаменту КМДА, який переховується за кордоном.
- 22 липня стало відомо, що співробітник СБУ, який вимагав $300 тисяч за закриття справи проти організатора схеми для ухилянтів, постане перед судом.
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