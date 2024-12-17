На Одещині підлітку загрожує до 10 років ув'язнення через підпал двох трансформаторів за "винагороду"

Про це повідомила поліція Одеської області.

Вказано, що повідомлення про підпал двох об’єктів електроенергетики надійшло до поліції на початку грудня. Правоохоронці невдовзі з'ясували, що до злочинів причетний підліток із Саф’янівської громади.

"Юнак натрапив в Інтернеті на оголошення "легкий заробіток" і отримав від невідомої особи пропозицію здійснити підпал трансформаторних підстанцій за грошову винагороду. Погодившись, він підшукав об’єкти, придбав бензин, а ввечері пішов облив та підпалив їх. Результат своїх дій зловмисник зняв на відео і відправив замовнику для звіту про виконану роботу, після чого отримав на банківську картку винагороду", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у хлопця вилучили одяг, у якому він вчиняв підпали, мобільний телефон зі звітом, банківську картку з грошима на рахунку, а також інші речові докази злочинної діяльності.

Йому оголосили підозру в умисному пошкодженні двох об’єктів енергетики, що призвело до порушення їхньої нормальної роботи, вчиненому загальнонебезпечним способом. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.