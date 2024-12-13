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Головна Кримінал У Харкові затримали дві групи підлітків, яких ФСБ за допомогою квест-гри залучила до шпигунства та підпалів

У Харкові затримали дві групи підлітків, яких ФСБ за допомогою квест-гри залучила до шпигунства та підпалів

Катерина Ганжа
13 грудня, 2024 п'ятниця
13:17
Кримінал

СБУ спільно із Нацполіцією викрили нову технологію російських спецслужб, яка полягає у втягненні неповнолітніх українців у злочинну діяльність під виглядом "квест-ігор"

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Про це повідомляє Служба безпеки України.  

Так, за результатами багатоетапної спецоперації у Харкові правоохоронці затримали дві агентурні групи ФСБ РФ, які складалися винятково із дітей віком 15 і 16 років. 

"Неповнолітні виконували ворожі завдання із проведення розвідки, коригування ударів та підпалів. Для маскування підривної діяльності обидва ворожі осередки діяли окремо один від одного", - розповіли в Службі безпеки.

У відомстві зазначили, що за "правилами квест-гри" діти отримували від ФСБ геолокації, після чого їхнім завданням було добратися до точки, зробити фото та відео потрібного об’єкта, а також надати короткий опис місцевості.

"Отримані у такий спосіб розвіддані кожна з агентурних груп відправляла своєму спільному куратору з ФСБ через анонімні чати. Надалі окупанти використовували агентурні відомості для здійснення повітряних ударів по Харкову. Співробітники СБУ затримали всіх учасників ворожих груп, коли вони фотографували об’єкти української ППО, що захищає місто", - додали в Службі безпеки.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Повідомляється, що під час розслідування було викрито ще одне завдання російських агентів – підпали трансформаторів, які забезпечують рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту.

"Слідчі Служби безпеки вже повідомили організатору однієї з ворожих груп про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення", - повідомили в СБУ.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників мережі, додали у відомстві.

Також встановлено особу "зв’язкового" агентурних груп ФСБ. Ним виявився співробітник поліції Краснодарського краю РФ, який співпрацює з російською спецслужбою.

Фото: Служба безпеки України

"Йому готується заочна підозра за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану)", - розповіли в Службі безпеки.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Правоохоронці затримали 5 підлітків, які підпалювали військові автівки й адмінбудівлі на замовлення РФ у різних регіонах України. 
Теги:
Новини
Суспільство
Харків
ФСБ
Війна з Росією
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