На Одещині й Харківщині затримали трьох чоловіків, яких підозрюють в організації диверсій на залізниці

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що затримані палили релейні шафи й намагалися пустити під укіс рухомий склад на стратегічно важливому напрямку залізничного сполучення.

За даними слідства, затримані пішли на злочини, бо шукали швидкий заробіток на телеграм-каналах. Утім, замість грошей від окупантів фігуранти отримали підозру від українських правоохоронців.

Так, на Одещині нейтралізовано угруповання, яке спалило три релейні шафи Укрзалізниці і готувало сходження потяга. Для вчинення диверсії фігуранти планували встановити на колії гальмівний стопор, який придбали через інтернет.

Співробітники СБУ затримали двох поплічників ворога "на гарячому", коли вони готувалися заблокувати залізничні рейки.

Крім того, на Харківщині затримано 17-річного жителя Лозівського району, який підозрюється у знищенні релейної шафи залізничного сполучення і готувався до нового підпалу.

Усім затриманим повідомлено про підозру за статтею про диверсію, вчинену в умовах воєнного стану. Дії фігурантів з Одеси додатково кваліфіковано за статтею про диверсію, вчинену організованою злочинною групою в умовах воєнного стану.

Чоловікам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.