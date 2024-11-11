На Одещині затримали перебіжчика, який після звільнення Херсона влаштувався в ТЦК

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, чоловік працював інспектором Дар’ївської виправної колонії в Херсонській області. Під час окупації частини регіону перейшов на аналогічну посаду під управлінням росіян.

У захопленому закладі він працював на нову так звану владу до звільнення Херсонщини. Уже після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

Згодом чоловік був мобілізований та потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. За даними ДБР, колегам він розповідав про свою свідому проукраїнську позицію та приховував співпрацю з окупантами.

Чоловіка викрив Департамент контррозвідки Служби безпеки України. Його обвинувачують у колабораційній діяльності. Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.