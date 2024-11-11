На Одещині затримали перебіжчика, який після звільнення Херсона влаштувався в ТЦК
В Одеській області викрили чоловіка, який працював на росіян під час окупації Херсонщини, а потім пішов служити до територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, чоловік працював інспектором Дар’ївської виправної колонії в Херсонській області. Під час окупації частини регіону перейшов на аналогічну посаду під управлінням росіян.
У захопленому закладі він працював на нову так звану владу до звільнення Херсонщини. Уже після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.
Згодом чоловік був мобілізований та потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. За даними ДБР, колегам він розповідав про свою свідому проукраїнську позицію та приховував співпрацю з окупантами.
Чоловіка викрив Департамент контррозвідки Служби безпеки України. Його обвинувачують у колабораційній діяльності. Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- В Україні до 11 років увʼязнили колишнього інженера радіотелестанції, який під час окупації росіянами Купʼянська транслював в регіоні телеканали ворога, зокрема, мовлення Першого каналу, НТВ, Росії-1.
- Актуальне
- Важливе