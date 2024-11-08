Ексінженер, який під час окупанції Купʼянська транслював телеканали РФ, отримав 11 років за ґратами

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Засуджений підпільно використовував частоти цифрового ефірного телебачення України для можливості мовлення російських телеканалів. За даними справами, фігурант розпочав співпрацю з окупантами на початку повномасштабної війни.

"У червні 2022 року зловмисник дав інтерв’ю ворожій пропагандистці Мар’яні Наумовій, яка закликала до захоплення України та вчинення масових репресій проти українців, зокрема дітей. Під час ефіру колаборант вихваляв кремлівський режим та висловив сподівання щодо окупації всієї території Харківської області", - розповідають у СБУ.

Водночас колаборант брав участь й постановочній зйомці сюжету росіян про "надання місцевим жителям гуманітарної допомоги з РФ".

Правоохоронці затримали фігуранта в його квартирі, де чоловік намагався уникнути правосуддя після звільнення Купʼянська. Суд на підставі доказів визнав зловмисника винним за статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Колаборант отримав 11 років за ґратами, а також його позбавили права обіймати певні посади протягом десяти років після виходу на волю.