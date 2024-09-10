На Полтавщині чоловік кинув гранату біля багатоповерхівки: поранено трьох людей
У місті Гребінка Полтавської області чоловік кинув гранату біля п'ятиповерхового будинку, внаслідок чого троє людей зазнали поранень
Про це інформує поліція Полтавської області.
Вказано, що інцидент поблизу багатоквартирного будинку по вулиці Незалежності в місті Гребінці трапився 8 вересня. Про вибух поліцію поінформували місцеві.
Після прибуття на місце події правоохоронці з'ясували, що гранату кинув 28-річний чоловік, який перебував у стані сп'яніння. Внаслідок вибуху поранення отримали троє людей, які перебували неподалік. Їх усіх доставили до лікарні.
"При проведенні першочергових слідчих дій ми встановили, що до вчинення злочину причетний 28-річний місцевий мешканець. За місцем його проживання слідчі провели санкціонований обшук, у ході якого виявили та вилучили речові докази, які направлені на експертизу", - розповів представник поліції.
Чоловікові оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу:
- частиною 4 статті 296 - "Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень"
- частиною 1 статті 263 - "Незаконне зберігання, придбання бойових припасів"
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 8 вересня у місті Лубни Полтавської області невідомий чоловік підірвав гранату біля вхідних дверей супермаркету. Унаслідок цього поранень зазнали троє людей.
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