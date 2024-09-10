На Полтавщині чоловік кинув гранату біля багатоповерхівки: поранено трьох людей

Про це інформує поліція Полтавської області.

Вказано, що інцидент поблизу багатоквартирного будинку по вулиці Незалежності в місті Гребінці трапився 8 вересня. Про вибух поліцію поінформували місцеві.

Після прибуття на місце події правоохоронці з'ясували, що гранату кинув 28-річний чоловік, який перебував у стані сп'яніння. Внаслідок вибуху поранення отримали троє людей, які перебували неподалік. Їх усіх доставили до лікарні.

"При проведенні першочергових слідчих дій ми встановили, що до вчинення злочину причетний 28-річний місцевий мешканець. За місцем його проживання слідчі провели санкціонований обшук, у ході якого виявили та вилучили речові докази, які направлені на експертизу", - розповів представник поліції.

Чоловікові оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу:

частиною 4 статті 296 - "Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень"

частиною 1 статті 263 - "Незаконне зберігання, придбання бойових припасів"

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.