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Головна Кримінал На Вінниччині 19-річний водій катав друзів на старій "Ладі" та врізався у дерево: серед постраждалих 4 неповнолітніх

На Вінниччині 19-річний водій катав друзів на старій "Ладі" та врізався у дерево: серед постраждалих 4 неповнолітніх

13 липня, 2024 субота
15:48
Кримінал

Увечері 12 липня у Вінницькій області 19-річний водій не впорався з керуванням автівки ВАЗ й злетів у кювет. Унаслідок ДТП постраждав водій та 4 неповнолітніх

Зміст

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Зазначається, що аварія сталась 12 липня близько 20:30 поблизу села Пеньківка Жмеринського району.

За інформацією слідства, 19-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок ДТП водій та четверо його неповнолітніх пасажирів отримали травми. 

"До медичного закладу потрапив водій та двоє хлопців віком 16 та 17 років. Ще дві пасажирки, віком 15 та 16 років, госпіталізації не потребували", - повідомили в поліції.

Поліція розпочала провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водію загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

  • Увечері 12 липня у смт Комишуваха Запорізької області невідомий збив насмерть військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги. Водій покинув місце події.
Теги:
Суспільство
Україна
Новини ДТП
Вінниччина
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