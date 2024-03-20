На замовлення спалювали житло людей по всій країні: поліція ліквідувала угруповання
Поліція ліквідувала організовану злочинну групу, яка на замовлення спалювала житло громадян по всій країні
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що підозрюваними виявилися 20-річний та 26-річний мешканці Київської та Чернігівської областей. До цього вони також залучили девʼятьох мешканців Київщини та Житомирщини віком від 17 до 34 років.
"Фігуранти організовували виїзд на місце події у будь-яку точку країни та закидали будинки й квартири пляшками з запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Відео надсилали замовникам як підтвердження виконання. За послугу просили від 500 до 3000 доларів", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, чоловіки встигли пошкодити чотири квартири та пʼять будинків у Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.
Усі учасники злочинного угруповання отримали підозру за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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