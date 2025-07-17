На Житомирщині приватна компанія завдала шкоди довкіллю на 2,5 млрд грн: керівнику оголосили підозру
На Житомирщині керівнику приватної компанії оголосили підозру в незаконному видобуванні корисних копалин місцевого значення: шкода довкіллю сягає 2,5 млрд грн
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Слідство встановило, що приватна компанія отримала від Державної служби геології та надр України спеціальний дозвіл на користування надрами на території Карпилівського родовища Житомирської області з метою видобування пісків (придатних для дорожнього будівництва, штукатурних та будівельних розчинів для опоряджувального шару) у межах конкретних географічних координат.
"Між цією компанією (в особі директора) і Держгеокадастром було укладено Угоду про умови користування наданими надрами, в якій чітко визначено межі ділянки надр для освоєння. При цьому протягом лютого 2020 - травня 2024 року, попри пункти Угоди й у порушення вимог чинного законодавства, приватне підприємство незаконно видобуло 113,5 тисяч кубічних метрів піску з ділянок родовища поза межами дозволених", - ідеться в повідомленні
Судова інженерно-екологічна експертиза показала, що розмір заподіяної шкоди довкіллю становить 2,513 млрд гривень.
Директору приватної компанії оголосили підозру за ч. 3 ст. 240 КК України (незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища). Наразі підготовлене клопотання про обрання запобіжного заходу.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- На Тернопільщині судитимуть посадовця, який завдав збитків довкіллю на понад 745 тис. грн. Директора комунального підприємства обвинувачують у службовій недбалості та в порушенні правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих річкових вод.
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