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На Житомирщині приватна компанія завдала шкоди довкіллю на 2,5 млрд грн: керівнику оголосили підозру

Ольга Бабишена
17 липня, 2025 четвер
16:43
Кримінал

На Житомирщині керівнику приватної компанії оголосили підозру в незаконному видобуванні корисних копалин місцевого значення: шкода довкіллю сягає 2,5 млрд грн

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Про це інформує Офіс генпрокурора. 

Слідство встановило, що приватна компанія отримала від Державної служби геології та надр України спеціальний дозвіл на користування надрами на території Карпилівського родовища Житомирської області з метою видобування пісків (придатних для дорожнього будівництва, штукатурних та будівельних розчинів для опоряджувального шару) у межах конкретних географічних координат. 

"Між цією компанією (в особі директора) і Держгеокадастром було укладено Угоду про умови користування наданими надрами, в якій чітко визначено межі ділянки надр для освоєння. При цьому протягом лютого 2020 - травня 2024 року, попри пункти Угоди й у порушення вимог чинного законодавства, приватне підприємство незаконно видобуло 113,5 тисяч кубічних метрів піску з ділянок родовища поза межами дозволених", - ідеться в повідомленні 

Судова інженерно-екологічна експертиза показала, що розмір заподіяної шкоди довкіллю становить 2,513 млрд гривень.

Директору приватної компанії оголосили підозру за ч. 3 ст. 240 КК України (незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища). Наразі підготовлене клопотання про обрання запобіжного заходу.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • На Тернопільщині судитимуть посадовця, який завдав збитків довкіллю на понад 745 тис. грн. Директора комунального підприємства обвинувачують у службовій недбалості та в порушенні правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих річкових вод. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Житомирщина
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