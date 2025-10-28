Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
НАБУ і САП викрили схему розкрадання 90 млн грн на дронах для Сил оборони

НАБУ і САП викрили схему розкрадання 90 млн грн на дронах для Сил оборони

Адріана Муллаянова
28 жовтня, 2025 вiвторок
18:28
Кримінал НАБУ та САП

Викрито корупційну схему, організовану посадовцями Держспецзв'язку й приватних компаній під час закупівлі БпЛА для Сил оборони України

Зміст

Про це інформує НАБУ.

За версією слідства, після внесення змін до держбюджету у 2023 році, Держспецзв'язку виділили 30 млрд грн на закупівлю БПЛА. Тоді керівник одного з  департаментів відомства розробив план привласнення частини цих коштів.

Схема передбачала закупівлю дронів за завищеними цінами у заздалегідь визначених компаніями. Для створення видимості конкуренції, залучили підконтрольні фірми, а також підроблені маркетингові дослідження.

Схема розтрати коштів на закупівлі БПЛА

Протягом травня-вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 млн грн. Отримані внаслідок оборудки кошти учасників схеми перевели на рахунки підконтрольних компаній, частину -  за кордон.

Завдяки своєчасному втручанню НАБУ та САП накладено арешт на понад $4 млн на рахунках компаній за кордоном та 17 млн грн в Україні.

Наразі двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У вівторок, 28 жовтня, ДБР затримало колишнього голову правління Укренерго Володимира Кудрицького, якого підозрюють у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства НЕК "Укренерго". 
