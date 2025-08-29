Нафтогазу завдано збитків на понад 26 млн грн: одного з ексдиректорів підозрюють у зловживанні владою

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За матеріалами слідства, посадовець діяв умисно та всупереч інтересам служби. Він прийняв і підписав договір оренди адміністративної будівлі у місті Києві для Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" ще до завершення у ній ремонтно-оздоблювальних робіт.

Внаслідок цих дій працівники державної компанії упродовж трьох місяців не мали можливості повноцінно користуватися орендованим приміщенням. При цьому з бюджету Нафтогазу було сплачено понад 26 мільйонів гривень орендної плати, що призвело до значних збитків підприємству.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.