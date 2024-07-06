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Наказав вдарити ракетами по ЖК "Тірас" у рідному місті: російському генералу Кобилашу, який родом з Одеси, повідомили про підозру

6 липня, 2024 субота
13:21
Кримінал Російському генералу Кобилашу, який родом з Одеси, повідомили про підозру

Слідчі слідчого управління ГУ Нацполіції в Одеській області оголосили про підозру генерал-лейтенанту російської армії Кобилашу, який віддав наказ обстріляти ЖК "Тірас" в Одесі

Зміст

Про це повідомляє Національна поліція України.

Унаслідок злочинних дій командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Росії, який до того ж є уродженцем Одеси, його рідному місту було завдано удару, призвівшого до численних жертв серед мирного населення.

"Слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області під оперативним супроводом 7-го управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України встановили, що 23 квітня 2022 року, напередодні Великодня, саме за наказом Кобилаша групою літаків стратегічної авіації збройних сил РФ було здійснено пуски крилатих ракет Х-101 у напрямку міста Одеса", - йдеться у повідомленні.

Одна з ракет влучила у 16-поверховий багатоквартирний житловий будинок у Київському районі.

Так, унаслідок удару, здійсненого за наказом уродженця Одеси генерал-лейтенанта Кобилаша, загинуло 8 людей, серед яких тримісячна дитина, її мати та бабуся, а також вагітна жінка, та поранено ще одинадцять містян, пошкоджено багато квартир у будинку, бізнес-центр, автомобілі.

Інша ракета влучила по кладовищу, внаслідок чого було поранено одну жінку, а також знищено й пошкоджено могили.

"На місце події прибули поліцейські разом з іншими оперативними службами для проведення рятувально-пошукової операції, надання допомоги постраждалим, усунення наслідків страшної трагедії, документування воєнного злочину", - зазначили у Нацполіції, додавши, що рятувальні роботи тривали протягом 40 годин, у ході яких слідчі оглянули 61 об’єкт, тіла всіх загиблих, вилучили їхні біологічні зразки і їхніх родичів, допитали 96 потерпілих та 20 свідків.

Крім того, для отримання доказової бази воєнного злочину провели ряд судово-медичних, молекулярно-генетичних, вибухово-технічних, будівельно-технічних та військових експертиз.

На підставі зібраних доказів генерал-лейтенанту Кобилашу слідчі заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, а саме у відданні наказу про вчинення дій, спрямованих на порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

  • Служба безпеки України повідомила про підозру російському полковнику, який у травні 2022 року віддав наказ атакувати Національний музей Григорія Сковороди на Харківщині.

Теги:
Україна
Росія
Одеса
російська армія
Війна з Росією
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