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Оновлено

Російському полковнику, який наказав атакувати музей Григорія Сковороди на Харківщині, повідомили про підозру

4 липня, 2024 четвер
14:45
Кримінал Зруйнований музей Григорія Сковороди

Служба безпеки України повідомила про підозру російському полковнику, який у травні 2022 року віддав наказ атакувати Національний музей Григорія Сковороди на Харківщині

Зміст

Про це повідомляють пресслужба СБУ та Офісу генпрокурора.

Мова йде про полковника Івана Панченка – командира 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу ЗС Росії.

З початку повномасштабної війни фігурант бере участь в організації та проведенні повітряних атак на цивільні об’єкти України.

За даними слідства, на початку травня 2022 року Панченко віддав наказ на здійснення авіаудару по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині.

Тоді окупанти задіяли багатоцільовий винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу турбореактивну протикорабельну ракету типу Х-35.

"Цей музей є об’єктом історичної культурної спадщини національного значення та має охоронний номер. У цьому будинку жив та працював видатний український філософ, поет, педагог Григорій Сковорода. Ця пам’ятка культури захищена нормами міжнародного гуманітарного права – Гаазькою конвенцією "Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту" від 14 травня 1954 року", - зазначають в ОГП.

Також внаслідок ракетного удару росіян поранено людину, знищено будівлі, майно та цивільну інфраструктуру.

За наявними даними, російський полковник продовжує командувати авіаційними ударами по різних регіонах України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Панченку про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, віддання наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати російського воєнного злочинця.

Фото: t.me/SBUkr

 

  • 7 травня 2022 року окупанти знищили Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка біля Харкова.
  • 7 травня 2022 року директорка Національного музею імені Григорія Сковороди на Харківщині зазначила, певні втрати є, проте основні експонати музею врятовані.
  • 7 грудня 2023 року Настя Іщенко, заступниця директора Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди, зазначила, що зараз розпочата акція "301 справжній друг Сковороди", аби знайти рішення та кошти для знищеного російськими окупантами музею, який є пам'яткою історії та архітектури.
Теги:
Культура
Україна
СБУ
російська армія
Війна з Росією
окупанти
Офіс генпрокурора
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