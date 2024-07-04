Російському полковнику, який наказав атакувати музей Григорія Сковороди на Харківщині, повідомили про підозру

Про це повідомляють пресслужба СБУ та Офісу генпрокурора.

Мова йде про полковника Івана Панченка – командира 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу ЗС Росії.

З початку повномасштабної війни фігурант бере участь в організації та проведенні повітряних атак на цивільні об’єкти України.

За даними слідства, на початку травня 2022 року Панченко віддав наказ на здійснення авіаудару по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині.

Тоді окупанти задіяли багатоцільовий винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу турбореактивну протикорабельну ракету типу Х-35.

"Цей музей є об’єктом історичної культурної спадщини національного значення та має охоронний номер. У цьому будинку жив та працював видатний український філософ, поет, педагог Григорій Сковорода. Ця пам’ятка культури захищена нормами міжнародного гуманітарного права – Гаазькою конвенцією "Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту" від 14 травня 1954 року", - зазначають в ОГП.

Також внаслідок ракетного удару росіян поранено людину, знищено будівлі, майно та цивільну інфраструктуру.

За наявними даними, російський полковник продовжує командувати авіаційними ударами по різних регіонах України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Панченку про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, віддання наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати російського воєнного злочинця.

Фото: t.me/SBUkr