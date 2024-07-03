Намагалася завербувати коригувальників для ударів РФ: колишню медсестру із Сумщини підозрюють у держзраді

Про це інформує пресцентр СБУ.



За даними слідства, головним завданням фігурантки був збір геолокацій та актуальної інформації про місцеві підприємства оборонно-промислового комплексу. Для цього жінка регулярно об’їжджала місцевість, а також випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.



Крім того, мешканка намагалася встановити контакти з колишніми та чинними працівниками оборонних заводів. У разі виявлення "однодумців" агентка планувала залучити їх до власної мережі інформаторів і запропонувати гроші від ФСБ.



Втім, Служба безпеки зірвала ворожі плани і затримала її на гарячому, коли агентка російської спецслужби знімала один з об’єктів на відео.



Як виявилося, затриманою є колишня медсестра, ідеологічна прихильниця рашизму. Жінка підтримувала зв’язки зі своїми родичами, які проживають у Росії і підтримують збройну агресію проти України.



Саме через родичів ФСБ дистанційно завербувала фігурантку та визначила їй куратора. СБУ встановила, що ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управлінь російської спецслужби.



Для комунікації між собою російський спецслужбіст та його агентка використовували анонімний чат у месенджері.



Під час обшуків у затриманої вилучили мобільні телефони із доказами злочинних дій.



Наразі їй повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.