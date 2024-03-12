Намагався отруїти командування ЗСУ на півдні: СБУ затримала колаборанта

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився чинний військовослужбовець української армії.

"Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ", - поінформували у спецслужбі.

Також слідство встановило, що зловмисник розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.

"За даними слідства, фігурант був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Як встановило розслідування, загарбники викрали родичів чоловіка прямо з їхнього помешкання, а потім ув’язнили до місцевої російської катівні. Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що подальша комунікація між зрадником та його російським куратором відбувалась через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для спілкування з окупантами.

Чоловікові оголошено підозру в держзраді й обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Йому загрожує довічне.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.