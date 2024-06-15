Намагався живцем закопати собаку: у Лубнах поліція розслідує факт жорсткого поводження з твариною

Про це інформує Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Чоловіка поблизу багатоквартирного будинку по вулиці Садовій помітила 36-річна місцева мешканка приблизно о 19:30.

"Отримавши повідомлення про жорстоке поводження з твариною, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, спеціалісти-криміналісти та лікар ветеринарної медицини", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, 34-річний місцевий мешканець намагався позбавити тварину життя, зробивши ін’єкцію невідомою речовиною та закопавши живцем поблизу будинку.

"Завдяки небайдужості громадян, які викликали поліцію, вдалося врятувати тварину. Наразі ветеринари надають собаці кваліфіковану допомогу", - зазначили правоохоронці

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Лубенщини, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.