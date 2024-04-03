Народну артистку України Рубльову заочно засудили до 10 років тюрми за колабораціонізм
Прокурори в суді довели вину народної артистки України Ружени Рубльової у колабораційній діяльності. Її заочно засудили до 10 років ув’язнення
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Стало відомо, що жителька Херсона Рубльова, яка більше 20 років працювала у місцевому театрі та отримала звання "народна артистка України", після окупації міста пішла на співпрацю з ворогом.
Спершу її призначили директоркою двох музичних шкіл, а пізніше вона очолила ще й так званий "Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр" у Генічеську.
"Зі свого боку, артистка займається пропагандистською діяльністю та бере активну участь у "культурних" заходах, які організовує ворог. Зокрема, вона виступала у супроводі хору військ національної гвардії російської федерації під час концерту, присвяченого "входженню до складу РФ нових територій" Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей", - довело слідство.
Прокурори Рівненської обласної прокуратури в суді довели вину народної артистки України, їй інкримінували колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).
Артистку заочно засудили до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади у сфері культури строком 12 років та з конфіскацією майна.
Оскільки засуджена наразі перебуває на непідконтрольній Україні території, строк відбуття основного покарання буде рахуватися з моменту її затримання.
- 15 лютого стало відомо, що співачці з України та колишній народній депутатці від "Партії регіонів" Таїсії Повалій загрожує до 15 років увʼязнення за заклики до війни, виправдовування агресії та колабораціонізм.
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