Нацполіція проводить слідчі дії щодо можливих зловживань посадовців Укрзалізниці в міжнародних перевезеннях

Про це повідомляють Нацполіція та Укрзалізниця.

"Ідеться про кримінальне провадження, що розслідується за фактами зловживань групи посадових осіб підрозділу Укрзалізниці під час обслуговування та здійсненням перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення. Дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі", - йдеться у дописі.

Зазначається, що слідчі дії проводяться у Києві та області. Метою правоохоронців є зупинити діяльність злочинної групи, яка "паразитувала" на рядових залізничниках.

Так, правоохоронці проводять слідчі дії за місцями мешкання ймовірно причетних службовців, в офісних приміщеннях структурного підрозділу УЗ.

"Окрім того, слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття. Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків", - додали у поліції.